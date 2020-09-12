Ситуационный центр провел первые сеансы видеосвязи с общественными наблюдателями

С сегодняшнего дня ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области вышел на полноформатный режим работы по наблюдению за ходом Единого дня голосования. Об этом сообщает Общественная палата Нижегородской области.

- Сегодня в восемь часов утра состоялся первый сеанс видеосвязи ситуационного центра с волонтерами call-центра и общественными наблюдателями, - говорится в сообщении. – Мы обобщили опыт предыдущих дней голосования, провели анализ и разбор типичных случаев обращений наблюдателей. Нам удалось выработать рекомендации по коррекции работы общественных наблюдателей.

Напомним, в Нижегородской области продолжает действовать многоканальная система связи. Телефон горячей линии +7 (831) 411-88-54. Также доступны современные мессенджеры, платформа для вебинаров Zoom, мобильная связь с наблюдателями.

Накануне мы писали, что 13 сентября в Нижегородской области откроются 1644 избирательных участка. В Арзамасе и Нижнем Новгороде голосование на выборах в гордумы уже началось.