Участие в голосовании – прежде всего, гражданская позиция каждого человека. В этом уверен генеральный директор фонда «Нижегородский Кремль» Сергей Малиновский.

- Избирательное право - это непосредственное участие гражданина в жизни общества. Если в голосовании принципиально не хочешь участвовать, но при этом потом что-то хочешь от общества получать – это несерьезная и незрелая позиция, - полагает Сергей Малиновский. - Выборы – это возможность повлиять на состав органов исполнительной и законодательной власти в своем городе, районе. Критерий выбора, на мой взгляд, прост: если в избирательном бюллетене ты видишь имена людей, которые себя уже проявили, то продлеваешь их «мандат доверия». Если это новые люди, но они вам кажутся симпатичными и перспективными – голосуйте за них! Если же прежний депутат вас разочаровал, вряд ли стоит давать ему еще один шанс.