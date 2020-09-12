Картофель и куриное мясо подешевели в Нижегородской области

За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели картофель, куриное мясо и лук. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за период с 31 августа по 7 сентября в Нижегородской области средняя цена на картофель снизилась на 5,6%, на куриное мясо – на 1,1%, на лук – на 3,8%, - говорится в сообщении. – Кроме того, в регионе снизились цены на яблоки, морковь и капусту. А вот свинина и подсолнечное масло наоборот подорожали.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области отметил роль нижегородского управления антимонопольной службы в контроле за ценами на товары первой необходимости. Во многом благодаря усилиям УФАС они остаются адекватными.

- Необоснованное завышение цен недопустимо, - подчеркнул глава региона.

Ранее мы писали о встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с вице-президентом компании «STADA» по России и СНГ. В ходе встречи они обсудили развитие нижегородской фармацевтической промышленности.