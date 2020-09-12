Роман Танчук: «Прийти и проголосовать - значит поступить честно по отношению к самому себе»

Прийти и проголосовать, обозначив тем самым свою позицию, - значит поступить честно по отношению к самому себе. В этом уверен доцент кафедры информационных технологий и инструментальных методов в экономике ННГУ им. Лобачевского, финалист конкурса «Лидеры России», региональный координатор федерального партийного проекта «Народный контроль» Роман Танчук.

- Конечно же, каждый сам для себя решает, участвовать в голосовании или нет. Но это не просто дилемма между «сходить» и «не сходить на избирательный участок». Это, по сути, выбор между «я хочу участвовать в голосовании и определять путь развития моего посёлка, моего города, моей страны» или «я не хочу», - подчеркнул Роман Танчук. - Уверен, где бы мы ни проживали: в маленьком селе или городе-миллионнике, - мы все хотим, чтобы наша жизнь была комфортной, безопасной и интересной. И именно от нашего выбора зависит дальнейший вектор развития территории.

По словам Романа Танчук, повышенные меры эпидемиологической безопасности совершенно оправданы, так как коронавирус еще не побежден. И пример организации голосования за поправки в конституцию показал, что именно строгое следование установленным правилам позволило избежать роста количества заражённых.

- Безусловно, правильным считаю решение о досрочном голосовании, которое стартовало 2 сентября, - полагает Роман Танчук. - Оно, с одной стороны, позволит многим из тех, кто не сможет попасть на избирательные участки 13 сентября, выразить свою позицию и поддержать понравившегося кандидата. А с другой – сформирует условия, чтобы в день голосования избежать очередей и столпотворения на участках, тем самым минимизировав риск заражения людей и распространения инфекции.