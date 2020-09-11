Инвалидов-колясочников отвезут на выборы спецтранспортом

Нижегородских инвалидов-колясочников отвезут на выборы специальным транспортом. Первые избиратели уже смогли воспользоваться этим предложением. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное отделение «Инватур».

11 сентября нижегородские колясочники уже смогли отправиться на избирательные участки на специальных автомобилях с подъемником. Весь этот транспорт был приобретен нашей организацией на средства Фонда президентских грантов.

- Раньше перед выборами мы обзванивали всех инвалидов, которые передвигаются на колясках, и предлагали им проголосовать на дому, - отметил председатель НРООИ «Инватур» Андрей Буланов. – Сейчас у них появилась возможность проголосовать на избирательном участке.

По словам Андрея Буланова, почти все избирательные участки в Нижнем Новгороде и Нижегородской области оснащены специальным оборудованием, чтобы инвалиды-колясочники могли попасть в помещение. К слову, уже сегодня этим правом воспользовался нижегородец Александр Панов, который прикован к инвалидной коляске с 2002 года.