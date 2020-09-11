Движение на участке дороги на улице 50-летия Победы перекроют

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода, с 18:00 11 сентября до 06:00 14 сентября 2020 года временно перекроют движение на улице 50-летия Победы в районе дома №16. Причиной таких изменений станет проведение аварийно-ремонтных работ на теплосетях.

Движение автобусов маршрутов №А-10, А-51, А-56, Т-29, Т-59 следующих в направлении станции Варя будет организовано в направлении по улице Просвещенской, улице Березовской, улице Гвардейцев и улице 50-летия Победы. В обратном направлении по той же схеме.

В связи с этими изменениями городской департамент транспорта призывает нижегородцев быть особенно внимательными при движении на дорогах и тщательно планировать свой маршрут перед выездом.

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