Сквер им. Никиты Рыбакова открыли после благоустройства в Сормовском районе. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Сквер имени Никиты Рыбакова, расположенный в Сормовском районе, открыли после благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Качество работ проведенных на территории общественного пространства совместно с местными жителями проверил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Сормовичи принимали активно участие в создании проекта благоустройства сквера. Они хотели, чтобы место получилось тихим и зелёным, и подрядчик к ним прислушался.

- Жители проголосовали за идею благоустройства сквера для отдыха, релакса, частичку зеленой зоны среди многоквартирных домов. Здесь уже была «изюминка» - фонтаны, отремонтированные в прошлом году, поэтому вокруг них всё и развивалось. Кроме того, поставили разноуровневые лавочки для большего удобства отдыхающих, - рассказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

В ходе работ на благоустраиваемой территории провели масштабное озеленение, в сквере посадили более 4 500 деревьев и кустарников. Также рабочими было высажено 250 метров многолетних цветников, которые будут цвести практически круглый год.

Общественное пространство также стало доступным для маломобильных групп населения.

- Я уже протестировала все дорожки, подъёмы и спуски. Никакого дискомфорта, находясь здесь, я не испытала. Поверхности ровные, плавные. Проезжать на коляске могу самостоятельно без посторонней помощи, - поделилпась педагог дополнительного образования школы № 117 Анастасия Дружинина.

Преображение сквера стало возможным благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда».

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