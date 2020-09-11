Практика досрочного голосования открывает много возможностей для нижегородцев

Региональный координатор проекта «Единая страна – доступная среда» Ольга Никитина рассказала, что примет участие в голосовании на выборах региональных и муниципальных глав и депутатов в в субботу,12 сентября.

Координатор подчеркнула, что считает практику досрочного голосования очень правильной и полезной. Так, у нижегородцев есть возможность выбрать день и время для того, чтобы прийти и проявить свою гражданскую ответственность. Инициатива проведения выборов в течение нескольких дней вместо одного оказалась очень удобной.

- Многим неудобным голосовать в воскресенье: кто-то с семьей уезжает на дачу в теплые сентябрьские выходные, кто-то не может прийти на избирательный участок по каким-то другим причинам, - пояснила Ольга Никитина. - Выборы – это, прежде всего, активность избирателей. Вот почему так важно прийти на избирательные участки и проявить свою гражданскую активность. Уверена, это сделают многие нижегородцы, неравнодушные к будущему своего города!

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