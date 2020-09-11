Артем Кавинов: «Депутатские команды должны стать настоящими помощниками в планах по развитию каждой территории»

Депутат Госдумы РФ Артем Кавинов проголосовал сразу же после открытия своего избирательного участка в Нижегородском районе. Он отметил, что для нижегородцев созданы все условия и удобства, чтобы прийти и принять участие в голосовании.

Большая ответственность на выборах в Нижегородской области лежит на плечах наблюдателей, которые должны следить за тем, чтобы голосование проходило честным образом.

- Выборы масштабные, по их итогам будут сформированы муниципальные команды представительных органов власти. Поэтому всем нижегородцам нужно отнестись к этому серьезно, - напомнил Артем Кавинов. - Сейчас на территориях реализуется много больших федеральных проектов, впереди - юбилейный для Нижнего Новгорода год. И от муниципальных, городских депутатов понадобится максимальная собранность и включенность во все дела своего района, города. Депутатские команды должны стать настоящими помощниками в планах по развитию каждой территории.

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