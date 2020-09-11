Современный детский сад открылся в Кстовском районе

Современный детский сад на 240 мест открылся в Кстовском районе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня в поселке Ждановский Кстовского района открылся новый детский сад. Садик «Семицветик» на 240 мест расположен на улице Майской. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На территории детского сада оборудованы современные безопасные площадки. Внутри здания есть все необходимое для комфортного пребывания воспитанников: игровые и спортивные залы, уютные комнаты для отдыха. Кроме того, в детском садике работает медицинский кабинет, а кухня полностью оборудована современной техникой.

Работы по строительству объекта были завершены ещё в конце 2019 года, но ввести в эксплуатацию здание в связи с эпидемиологической обстановкой стало возможным только сейчас.

Отметим, что открытие нового дошкольного учреждения позволит сократить очереди в детские сады Кстовского района.

- Район динамично развивается, в молодых семьях подрастают дети, поэтому строительство детских садов для нас - в приоритете, - подчеркнул Виталий Ковалев.

В настоящее время в Кстовском районе также ведутся строительные работы по созданию еще двух дошкольных образовательных учреждений.

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