Нижегородские легкоатлеты взяли четыре «золота» на чемпионат России

Нижегородские спортсмены взяли четыре «золота» на чемпионат России по легкой атлетике. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Нижегородские спортсмены завоевали четыре золотые медали на чемпионат России по легкой атлетике. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Соревнования проходили в период с 8 по 11 сентября 2020 года в городе Челябинск на стадионе имени Елены Елесиной.

Первую золотую медаль в копилку нижегородской сборной принесла метательницы диска Екатерина Строкова, которая повторила свой лучший результат 2019 года. Девушка метнула снаряд на 63,90 метра, оставив всех соперниц позади.

- Я довольна своим результатом, к тому же повезло с погодой. В первых двух попытках я не смогла попасть «в диск»: в первой – закинула вверх, во второй – наоборот, «задушила» диск, к счастью, в третьей попытке всё сложилось, – прокомментировала своё выступление нижегородка.

Вторую медаль завоевал Александр Лесной, завоевавший золото в толкании ядра. В своей лучшей попытке спортсмен толкнул снаряд на 21,04 метра. Отметим, что годом ранее на чемпионате России Александр также занял первое место с результатом 20,56 метра.

Для 25-летнего Алексея Худякова победа на чемпионате России стала четвертой в карьере. В метании диска он показал результат 62,18 метра, завоевав золотую медаль.

В заключительный день соревнований первое место среди метателей молота завоевал Валерий Пронкин, его лучший результат - 75,83 метра. Напомним, что ранее на Кубке России по легкой атлетике в Брянске нижегородский спортсмен также завоевал золотую медаль.

Также в Челябинске проходило первенство России среди юниоров до 23 лет, на котором нижегородка Арина Малахова стала бронзовым призером по прыжкам в длину.

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