Субботник на экотропе «Марьина роща» пройдет в Нижнем Новгороде

Нижегородцев приглашают на субботник на экотропе «Марьина роща». Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Нижегородцев приглашают принять участие в субботнике на экологической тропе «Марьина роща» на Щелковском хуторе. Мероприятие пройдёт 19 сентября в 9:45. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

По экотропе «Марьина роща» регулярно проводят бесплатные экскурсии для местных жителей и гостей города. И организаторы проекта надеются, что нижегородцы поддержат их стремление и поучаствуют в субботнике, в ходе которого будет организован сбор мусора и ремонт настила.

- Будем дышать свежим воздухом, собирать букетики из осенних листьев, славно проводить время, веселиться и шутить, пить горячий чай. Надеемся, что погода нам в этом поможет, - поделились своими ожиданиями организаторы.

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