Число миллиардеров растет в Нижегородской области

Несмотря на все разговоры о кризисе, в Нижегородской области продолжает расти число миллионеров и миллиардеров. Такие данные привело управление федеральной налоговой службы Нижегородской области.

- В рамках декларационной кампании сразу 15 нижегородцев заявили о доходах свыше 1 миллиарда рублей в 2019 году, - приводят цифры в ведомстве. – Для сравнения в прошлом году таких налогоплательщиков было всего 12.

Одновременно с этим растет и число миллионеров. За минувший год их количество выросло на 2,7% и превысило 20,4 тысячи человек. Выросло и число нижегородцев с доходами от 1 до 100 миллионов рублей – их насчитали более 20,3 тысяч человек.

- Правда, за прошедший год снизилось число нижегородцев, имеющих доходы от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей, - отметили в налоговой службе. – Их количество снизилось почти на 18%. Если в 2019 году таких в Нижегородской области насчитывалось 116 человек, то в 2020 году – всего 95.