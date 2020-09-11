Михаил Гриц стал новым председателем Ленинского районного суда

Михаил Гриц занял пост председателя Ленинского районного суда Нижнего Новгорода. Соответствующий указ был подписан президентом Российской Федерации 9 августа 2020 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Представление нового руководителя состоялось 8 сентября. На встрече присутствовал председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко, который пожелал коллективу суда профессионального роста и достижения высоких результатов.

Ранее Михаил Гриц являлся исполняющим полномочия председателя Нижегородского районного суда областного центра.

Напомним, что до назначения нового руководителя, председателем Ленинского района суда был Таукан Конов.

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