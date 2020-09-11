Нижегородская область поддержит автопробег «Отпуск на автомобиле»

Нижегородцы присоединятся к автопробегу «Отпуск на автомобиле» с участием машин, работающих на природном газу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

11 сентября 2020 года автоколонна выдвинется из Санкт-Петербурга в сторону города Мирный. Нижегородские автомобилисты смогут присоединиться к колонне во время её прохождения в Нижнем Новгороде 14 сентября.

На своем пути участники автопробега преодолеют свыше 8 тысяч километров и смогут увидеть 36 городов России.

Одна из задач автопробега, которую поставили организаторы проекта - это повышение интереса автомобилистов и предпринимателей к переходу на альтернативный вид топлива, который считается не только экономичным, но и экологичным.

Кроме того, после пробега планируется сформировать проблематику инфраструктуры на основе опыта, полученного в ходе автопробега, и представить ее для рассмотрения в федеральные органы власти.

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