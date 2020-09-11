Александр Цапин: «Предварительное голосование позволяет уменьшить число людей, одновременно находящихся на участке»

Предварительное голосование, в течение нескольких дней до официальной даты выборов - 13 сентября - позволяет уменьшить число людей, одновременно находящихся на избирательном участке, что особенно важно в период пандемии. В этом уверен заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Александр Цапин.

- Сейчас на участках предпринимаются те же меры безопасности, что и во время выборов по поправкам в Конституцию. Они, конечно, помогут уменьшить риск для здоровья нижегородцев, - отметил Александр Цапин. - Я и сам уже проголосовал досрочно. Наблюдатели из Общественной палаты Нижегородской области следили за законностью и безопасностью на избирательных участках.

Впрочем, по мнению Александра Цапина, после пандемии следует вернуться к традиционной форме выборов — в один день. Прежде всего, потому что этот формат по-прежнему вызывает у избирателей больше доверия.

- В выборах 13 сентября нижегородцам участвовать обязательно нужно! Депутаты городской Думы, которых нам предстоит избрать, наиболее приближены к жителям, - отметил Александр Цапин. - Они должны хорошо знать проблемы граждан, на территории которых избираются, и быть абсолютно доступны жителям не только в дни приема по личным вопросам.

По мнению Александра Цапина, нынешняя избирательная кампания очень тихая. Особенно в сравнении с предыдущими.

- Я опросил 10 знакомых — активных граждан, живущих в разных районах города. Из них только один человек знает всех кандидатов своего избирательного округа и уже определился, за кого проголосует, - поделился наблюдениями Александр Цапин. - Двое всех кандидатов не знают, но зато решили, за кого пойдут голосовать. Пятеро в курсе, что выборы будут, но не знают ни кандидатов, ни за кого будут голосовать, двое удивились, что вообще будут выборы.