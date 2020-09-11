В 30 муниципалитетах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 29 342 человека, из них 14 486 проживают в Нижнем Новгороде, 14 856 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Самыми зараженными территориями в Нижегородской области по-прежнему остаются Дзержинск (2 521 человек) и Павловский район (1 473 человека). Следом идёт Бор (1 052 человека) и Богородский район (771 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Большемурашкинском (24 человека) и Сокольском районе (31 человек).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе (3 421 человек) и в Ленинском районе (2 324 человека). Наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (973 человека).

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