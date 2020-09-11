Погода в Нижнем Новгороде на выходные 12-13 сентября: Пасмурно и прохладно

В ближайшие выходные 12-13 сентября в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная и прохладная погода. Поэтому рассчитывать на долгие прогулки не стоит.

- В субботу, 12 сентября, воздух прогреется до +16 градусов, - обещают синоптики. – При этом весьма вероятен дождь, особенно в дневные часы. Ночью будет еще прохладнее – столбики термометров опустятся до +9 градусов.

Схожая погода ожидается и в воскресенье, поэтому долгих прогулок на этот день лучше не планировать.

- Столбики термометров 13 сентября поднимутся до +17 градусов, - говорится в сообщении. – При этом с утра будет стоять ясная погода, а вот ближе к вечеру вполне вероятен дождь.

Напомним, накануне мы писали о сильном тумане в Нижнем Новгороде утром 10 сентября. Из-за густой молочной пелены водителям даже пришлось снижать скорость движения. А вот сегодня до конца дня нижегородцев ожидает сильный ветер. Так что будьте аккуратнее, выходя из дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru