Нижегородская область в лидерах среди регионов по количеству выздоровевших от COVID-19

Согласно ежедневной сводке по числу выздоровевших от COVID-19, за минувшие сутки Нижегородская область занимает 2-е место среди регионов Российской Федерации.

По данным на 11 сентября 2020 года, из больниц Нижегородской области было выписано ещё 215 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, а общее число выздоровевших достигло 26 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что в регионе за минувшие сутки было выявлено 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 29 342 человек.

Тесты на наличие коронавируса в Нижегородской области прошли 800 989 человек. Так, средний показатель тестирования вырос за сутки на 0,8% и составил 25 008 человек на 100 тысяч населения.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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