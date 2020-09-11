161 новый заболевший коронавирусом выявлен в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе был выявлен 161 новый случай заражения. Таким образом, общее число заболевших в Нижегородской области составило 29 342 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- На амбулаторном лечении у нас находятся около 1600 человек, - говорится в сообщении регионального минздрава. – У всех у них болезнь протекает в легкой степени или бессимптомно. Еще около тысячи человек находятся в больницах. В обсерваторах остаются 16 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Многие нижегородцы мечтают о переходе на второй этап, однако пока речь об этом не идет. Тем временем в Нижегородской области продолжает расти число школ, в которых введены карантинные мероприятия по коронавирусу. За последние сутки их число увеличилось до двадцати.