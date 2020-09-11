Александр Вайнберг: «Нижегородцы не остаются в стороне от принятия важных для общества решений»

Член Совета Федерации, представляющий Законодательное собрание Нижегородской области, первый заместитель секретаря НРО партии «Единая Россия» Александр Вайнберг рассказал о том, что в последние годы среди молодежи возросла тенденция участия в выборах.

- Все просто: они прекрасно понимают, что будущее принадлежит им и в большой степени зависит от них же самих, - подчеркнул он.

Кроме того, Александр Вайнберг отметил, что в настоящее время крайне важно обеспечить безопасность на каждом избирательном участке. В частности, было упомянуто, что в период эпидемии коронавирусной инфекции, практика досрочного голосования намного удобнее и безопаснее для того, чтобы защитить своё здоровье и избежать скопления людей.

- Исходя из 74-процентной явки нижегородцев на прошедшем недавно голосовании по поправкам в Конституцию, можно сделать однозначный вывод, что наши земляки отлично мотивированы. Нижегородцы не остаются в стороне от принятия важных для общества решений, ответственно и неравнодушно относятся к будущему своего города, своего региона и своей страны, - подвёл итог член Совета Федерации, представляющий Законодательное собрание Нижегородской области.

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