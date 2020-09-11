Нижегородские медики, участвовавшие в борьбе с коронавирусом, посетят Большой театр

12 сентября делегация из 40 медработников региона сможет увидеть балет в трёх действиях «Дон Кихот». Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

В состав делегации Нижегородской области вошли представители 12 муниципалитетов. Пульмонологи и инфекционисты, реаниматологи и анестезиологи, кардиологи, терапевты, хирурги, медицинские сестры, санитарки, фельдшеры скорой медицинской помощи и многие другие специалисты в области здравоохранения приглашены 12 сентября в театр оперы и балета.

-В рамках однодневной поездки в Москву предусмотрена насыщенная культурная программа для наших врачей, проявивших героизм в борьбе за жизнь и здоровье больных коронавирусом. Помимо просмотра балета в главном театре страны, нижегородские специалисты имеют возможность посетить Государственный музей имени А.С. Пушкина, – рассказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

По словам главы ведомства, просмотр «Дон Кихота» организован в качестве благодарственной акции для медицинских работников России.

Дарья Язева