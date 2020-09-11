Специалисты приступили к расчистке русла реки Вичкинза Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

К работам по расчистке реки Вичкинза приступили в Дивеевском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, на место проведения работ

В рамках мероприятий по расчистке 8 километров русла реки Вичкинза запланированы работы по улучшению санитарно-технического и экологического состояния реки.

Вичкинзу очистят от донных отложений, наносов и растительности. При этом отмечается, что работы по расчистке рассматривают вариант с использованием специализированной техники. Так, например, на объекте уже работает экскаватор-амфибия, способный перемещаться по воде.

- Работы проводятся и в эстетических целях, и в целях безопасности — для защиты береговой линии в паводковый период, - подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Также в скором времени начнется расчистка рек Тёша в Арзамасском районе и Сатис в Сарове. На реализацию проектов в 2020 году поступит около 15 миллионов рублей, а в 2021 году более 100 миллионов.

Отметим, что проведение данных мероприятий является очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.