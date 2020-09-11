В Сеченовском районе завершился ремонт 5 км дороги Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Благодаря участию региона в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 5 километров дороги Работки-Порецкое в Сеченовском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Общая протяженность трассы Работки-Парецкое составляет 162 километра. Дорога соединяет сразу шесть районов области и доходит до границы с Чувашией. Интенсивность движения достаточно большая, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект ремонта данного участка дороги включал в себя снятие старого дорожного полотна, укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальта, нанесение дорожной разметки. Кроме того, подрядчиком была произведена работа по расчистке обочин от кустарников с последующей планировкой и укреплением.

Финансирование по госконтракту обошлось в 43,9 миллиона рублей.

Отметим, что в 2020 году в рамках нацпроекта отремонтировано более 15 километров дорог трассы Работки-Порецкое. Всего в Нижегородской области на 2020 год запланированы ремонтные работы на 195 участках общей протяженностью 881,1 километра.

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