Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с мини-футбольным клубом «Торпедо». Ранее клуб назывался «Оргхим», но недавно сменил название.

- Я от души поздравляю клуб с достойным завершением непростого сезона, - заявил Глеб Никитин. – Команда участвовала в полуфинале Кубка России и завоевала золотые медали в первенстве России. Этого события ждали все болельщики клуба и все нижегородцы.

Теперь этот клуб будет представлять Нижегородскую область в российской суперлиге. В элитный дивизион он войдет под новым названием «Торпедо».

- Для регионального спорта – это историческое событие, - отметил глава региона. - Последний раз Нижний Новгород входил в состав элиты мужского мини-футбола двадцать лет назад, когда там играла команда «Крона».

К слову, новое название клубу было выбрано не случайно. В перспективе призыв «Вперед, «Торпедо» должен стать единым лозунгом для ведущих спортивных клубов Нижегородской области.

- Общий спортивный бренд должен объединить ведущие нижегородские клубы для дальнейшего развития и движения вперед, - отметил Глеб Никитин.