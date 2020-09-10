Благоустройство набережной завершилось в рабочем поселке Воскресенское Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В рабочем поселке Воскресенское Нижегородской области состоялось торжественное открытие благоустроенной набережной на улице Калинина. Благоустройство на территории стало возможным в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В ходе благоустройства подрядная компания обустроила на набережной пешеходные дорожки с декоративным ограждением, установила на территории уличные тренажеры, детскую площадку и воркаут-площадку. Кроме того, был проведен ремонт лестницы, ведущей к реке Ветлуга, и оснащено уличное освещение. При этом, на набережной оборудовали площадки для торговли, проведения флешмобов и концертов.

- Мы надеемся, что эта набережная станет любимым местом детей и взрослых. У нас появилось место, где можно прогуляться, посидеть, полюбоваться природой и просто отдохнуть от повседневной суеты, – поделился глава местного самоуправления Воскресенского муниципального района Николай Горячев.

На финансирование благоустройства на набережной в течение трех лет было выделено 11 миллионов рублей.

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