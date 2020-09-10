Кровля многоквартирного дома загорелась в центре Нижнего Новгорода. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Днем 10 сентября в Нижегородском районе Нижнего Новгорода загорелась кровля многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре в доме № 8/3 по Казанскому шоссе поступило около трех часов дня, - говорится в сообщении. – Уже в 15:23 на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Как удалось выяснить, при проведении кровельных работ загорелись деревянные конструкции кровли шестиэтажного дома на площади 10-15 квадратных метров. Вскоре площадь пожара увеличилась вдвое и достигла 30 квадратных метров. Уже к четырем часам пожар был полностью потушен. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время причина возгорания выясняется. Эвакуация жителей дома не потребовалась.

Напомним, ранее мы писали, что в Арзамасе загорелось здание заброшенной воинской части. Высокие клубы дыма от этого пожара не на шутку перепугали местных жителей.

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