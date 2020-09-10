Нижегородские спортсмены завоевали бронзу на первенстве России по греко-римской борьбе. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Нижегородские спортсмены завоевали бронзовые медали на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров 2000-2002 годов рождения. Об этом сообщают в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в соревновании приняли участие 300 спортсменов из 50 регионов страны, а само мероприятие проходило во Владимире в период с 8 по 10 сентября.

Борцы состязались в 10 весовых категориях. В весовой категории до 72 килограмм бронзовым призером стал Евгений Байдусов, который недавно перешел из юношеской сборной в молодёжную. Он выступал в состязаниях среди соперников старше его на 2 года.

В состязаниях весовой категории до 77 килограмм отличился Александр Бабумара, завоевавший бронзу. По словам его тренера по греко-римской борьбе Андрея Морозова, два предыдущих года спортсмена преследовала полоса неудач.

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