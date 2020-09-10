Сильный ветер ожидается в Нижнем Новгороде 10 сентября

Очередные неприятные сюрпризы готовит нам погода – вечером 10 сентября и в течение всего дня 11 сентября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжского УГМС».

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Нижегородской области прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с повреждением линий электропередач и падением деревьев, - говорится в сообщении. – Также из-за сильного ветра может быть затруднено проведение высотных и аварийно-восстановительных работ. В связи с этим нижегородцам рекомендуют переждать непогоду у себя дома.

Напомним, сегодня утром мы писали о сильном тумане в Нижнем Новгороде. Из-за этого нижегородским водителям даже пришлось заметно снизить скорость.

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