В Нижнем Новгороде состоялось открытие сквера на улице Усилова

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде состоялось открытие благоустроенного общественного пространства на улице Усилова возле дома №5. Благоустройство на объекте проходило в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрация Нижнего Новгорода.

Качество работ по благоустройству общественного пространства в Нижегородском районе совместно с жителями проверил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

На территории сквера особое внимание было уделено возрождению Красной горки - знакового места одноимённого микрорайона. Также была изменена система дорожек и некоторые покрытия в парке для того, чтобы местным жителям было удобнее заниматься спортом и кататься на велосипедах, скейтах и роликах.

Подрядная организация также разместила в парке детские игровые комплексы и специализированную площадку для выгула и дрессировки собак. Кроме того, в сквере были проведены работы по озеленению территории.

Отметим, что местные жители принимали активное участие в разработке проекта благоустройства, а предложенные ими идеи подрядчик постарался реализовать.

- Мы следили за ходом работ «от» и «до». Приятно видеть, что пожелания были выполнены. Многие очень хотели разделения парка на зоны, чтобы каждый мог проводить свой досуг, не мешая другим. Также глаз радуется, глядя на количество зелени, которое появилось на Красной горке, - поделилась впечатлениями местная жительница Лариса Спирина.

В ходе проверки Юрий Шалабаев также посетил сквер на улице Ковалихинской, благоустройство которого завершено на 99%.

Сейчас подрядчик доделывает на объекте устройство резинового покрытия на спортивной площадке, а также проводит уборку мусора.

Особенностью этого пространства в Нижегородском районе стал «сквер в сквере», посвящённый памяти Максима Горького. Так, для проведения литературных чтений и общественных обсуждений появилось «тихое» пространство. К установке готовят информационный стенд с цитатами из произведений писателя.

- Со сквером на улице Ковалихинской связана красивая легенда о двух знаковых фигурах в истории русской литературы. Местные жители рассказывают, что здесь проводили своё время пролетарский писатель Максим Горький и этнограф, автор «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль, - рассказал Юрий Шалабаев.

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