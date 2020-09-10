Подведены итоги работы Центра управления регионом за пять месяцев

Центр управления регионом (далее ЦУР) открылся в Нижегородской области 2 апреля 2020 года и за полгода работы обработал более 12 миллионов обращений нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- ЦУР запущен в самый пик пандемии - именно тогда, когда был необходим больше всего. Жителям как никогда были нужны срочные ответы на многие вопросы, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Основная задача ЦУР – это сбор и обработка обращений жителей в федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные структуры.

Так, специалисты центра обрабатывают информацию с официальных порталов организаций, сайта госуслуг и горячих линий, а также обращения и заявки работодателей через сервис «Карта жителя Нижегородской области».

Известно, что за период с апреля по август более 610 тысяч обращений поступило на горячую линию системы «112», а также 1475 сообщений было обработано через портал по взаимодействию с населением «Вам решать».

При этом большинство жалоб пришло от жителей Нижнего Новгорода, Дзержинска и Арзамаса.

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