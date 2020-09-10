Подземный переход на площади Лядова отремонтируют к 12 декабря

В Нижнем Новгороде закрылся на ремонт старый подземный переход на площади Лядова со стороны улицы Тимирязева. К проведению ремонтных работ подрядная организация приступила еще 1 августа. Об этом «Комсомолке» рассказали в администрации Советского района.

- В ходе ремонта в переходе планируется демонтировать старую плитку со стен и потолка, провести гидроизоляцию стен и сделать новую облицовку стен керамогранитом, - говорится в сообщении. – Также на полу перехода планируется уложить новые гранитные плиты, покрасить потолок и металлоконструкции. В перспективе подрядчик собирается установить там новые антивандальные светильники и заменить дренажные лотки. Хорошая новость и для маломобильных групп населения – в переходе будут установлены пандусы.

Все ремонтные работы на объекте планируется завершить к 12 декабря. Ну а до этого времени нижегородцам придется пользоваться двумя другими переходами: расположенным ближе к улице Белинского и на проспекте Гагарина в районе остановки «Студенческая».