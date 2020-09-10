1,5 миллиона тонн зерна нового урожая собрали в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, объемы собранного зернового урожая 2020 года уже превысили прошлогодние показатели на 300 тысяч тонн. При этом уборка посевных площадей зерновых культур в Нижегородской области завершена на 90%.

- Это отличный результат, с которым можно поздравить наших аграриев. В некоторых хозяйствах удалось достичь рекордной урожайности. Сельское хозяйство - одна из отраслей, успешно развивающихся даже в текущей экономической ситуации, – подчеркнул глава региона.

На данный момент, в регионе собрано 1,5 миллиона тонн зерна нового урожая с площади 520 тысяч гектаров.

Глеб Никитин также отметил, что власти региона продолжат поддерживать аграрную отрасль:

- Это касается закупки техники, семенного материала, привлечения кадров и многого другого.

По данным регионального минсельхоза, в настоящее время в тройке лидеров по наибольшему производству объема зерна находятся сельхозпроизводители Сеченовского, Пильнинского и Арзамасского районов.

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