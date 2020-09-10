Первостепенная мотивация в пользу того, чтобы идти голосовать, должна быть простой и понятной: от нашего выбора зависит будущее нашего общества. В этом уверен депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

- Как говорится, один голос — капля в море, но как будет существовать море без этих «капель»? Именно от нас зависит, чтобы вода в этом море была чистой, не отравленной, - полагает Владислав Атмахов. - Нигилизм по отношению к любым выборам — не лучшая гражданская позиция. Когда у граждан отсутствует правовое и политическое просвещение, они выбирают тех депутатов, которых потом ругают.

В то же время депутат признал, что в ходе голосования необходимо тщательно соблюдать все необходимые санитарные требования, поскольку речь идет о здоровье нижегородцев.

- На участке должны присутствовать защитные средства и санитайзеры, - напомнил Владислав Атмахов. - Все, кто придет голосовать, должны соблюдать социальную дистанцию. Потому что ковид не дремлет, и нам всем надо беречься.