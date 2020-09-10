Стало известно, в каких нижегородских больницах введен карантин по коронавирусу

В последние несколько дней уровень заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области заметно подрос. За последние сутки было выявлено 163 новых случая. На сегодняшний день карантинные мероприятия введены уже в 16 школах Нижегородской области. Начали вводить ограничения и в нижегородских больницах. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

- По данным на 10 сентября, на карантин закрыты неврологическое отделение городской больницы № 2 в Сормове, два отделения в областной больнице Семашко – отделение реанимации и интенсивной терапии острого нарушения мозгового кровообращения и первичное сосудистое отделение острого нарушения мозгового кровообращения, - рассказали в региональном минздраве. – Также закрыты на карантин терапевтические отделения в Вачской и Кулебакской районных больницах. Введены карантинные ограничения в хирургическом отделении городской больницы скорой медицинской помощи имени Владимирского и в отделении гнойной хирургии городской больницы № 7 в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Не так давно в городе начали работать кинотеатры и читальные залы.

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