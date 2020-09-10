Уже в 16 школах Нижегородской области введен карантин по коронавирусу. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве образования.

- По данным на 10 сентября, карантин был введен в 16 классах 15 школ Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Кроме того, полностью была переведена на дистанционку школа № 6 в Выксе. Таким образом, карантинные мероприятия сейчас действуют в отношении 56 классов в нижегородских школах. Данные образовательные учреждения расположены в самом Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Урене, а также в Лукояновском, Сергачском и Первомайском районах.

Вводятся карантинные ограничения и в отношении воспитанников детских садов. Сейчас на двухнедельный карантин уже ушли 12 групп в 11 детских садах Нижнего Новгорода, Бора, Арзамаса, а также Шатковского, Павловского и Ковернинского районов.

Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 163 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших превысило 29 тысяч человек.

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