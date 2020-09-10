Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 27 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 27 муниципалитетах.

По полученной информации на 10 сентября 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 29 181 человек, из них 14 389 проживает в Нижнем Новгороде, 14 792 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 510) и Павловском районе (1 472). Следом идёт город Бор — зараженных 1 050 человек, и 771 житель Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 3392

Ленинский – 2314

Канавинский – 1880

Советский – 1609

Сормовский – 1531

Московский – 1494

Нижегородский – 1214

Приокский – 955

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