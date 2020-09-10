Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 27 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 27 муниципалитетах.
По полученной информации на 10 сентября 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 29 181 человек, из них 14 389 проживает в Нижнем Новгороде, 14 792 – в районах и городских округах Нижегородской области.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 510) и Павловском районе (1 472). Следом идёт город Бор — зараженных 1 050 человек, и 771 житель Богородского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 3392
Ленинский – 2314
Канавинский – 1880
Советский – 1609
Сормовский – 1531
Московский – 1494
Нижегородский – 1214
Приокский – 955
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