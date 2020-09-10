163 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, по данным на 10 сентября, общее число зараженных Covid-19 в Нижегородской области составило 29 181 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

К счастью, одновременно с этим растет и положительная статистика – за сутки из больниц был выписан 191 человек. Таким образом, 25 935 всех заразившихся коронавирусом нижегородцев, уже выздоровели.

- Сейчас в больницах остаются чуть больше тысячи человек, - говорится в сообщении. – Еще 1700 нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой стадии. В обсерваторах остаются 16 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. При этом в регионе уже начали закрываться на карантин отдельные классы в школах и группы в детских садах.

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