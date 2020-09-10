Нижний Новгород примет фестиваль «Российская студенческая весна» в 2021 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в 2021 году в Нижнем Новгороде. О новом месте проведения объявили на церемонии подведения итогов фестиваля 2020 года, который проходил в Ростове-на-Дону 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как отметил глава региона, проведение «Студенческой весны-2021» в Нижнем Новгороде станет важной частью юбилея Нижнего Новгорода.

- Российское студенческая весна – одно из самых ярких молодежных мероприятий в стране. Очень приятно, что в следующем году его примет именно наш регион. 800-летие Нижнего Новгорода – праздник федерального масштаба, и наша задача максимально насытить его событиями. Постараемся, чтобы «Студенческая весна - 2021» запомнилась всем гостям и участникам юбилейных торжеств, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С 2019 года «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Фестиваль проводится в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества.

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