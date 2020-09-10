Почти 26 тысяч нижегородцев, заразившихся коронавирусом, здоровы

По оперативным данным, к 10 сентября 2020 года нижегородским врачам удалось вылечить 25 935 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. За последние сутки выписан еще 191 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На сегодняшний день в регионе выявлено еще 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в Нижегородской области за все время — 29 181 человек.

Количество смертей увеличилось до 506 — за последние сутки, к сожалению, умерло ещё двое нижегородцев.

Отметим, что средний показатель тестирования в Нижегородской области вырос за сутки на 0,7% и составил 24 818 человек на 100 тысяч населения.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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