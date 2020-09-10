Дмитрий Сватковский: «Муниципальные депутаты – самые близкие к людям народные избранники»

Принято считать, что муниципальные выборы депутатов привлекают меньше внимания, чем любые другие. С этой точкой зрения не согласился депутат государственной Думы России Дмитрий Сватковский.

- На мой взгляд, это ошибочные мнение и неправильное отношение, потому что муниципальные депутаты – самые близкие к людям народные избранники, как минимум, в силу охвата территории каждого округа, - уверен Дмитрий Сватковский. - И с этой точки зрения выборы 13 сентября крайне важны, в том числе и для Нижнего Новгорода, где будет избран новый состав Городской Думы.

Дмитрий Сватковский напомнил, что в единый день голосования в Нижегородской области предстоит выбрать около двух тысяч депутатов. 13 сентября в регионе пройдут выборы различного уровня в городах и районах области.

- Что касается предварительного голосования в течение нескольких дней, то такая практика впервые была опробована и отлично зарекомендовала себя во время голосования по Конституции, - признал Дмитрий Сватковский. – Признаюсь, я сам был среди тех депутатов Государственной Думы, которые предлагали распространить полученный опыт и на другие выборы. Уверен, новая норма повысит явку избирателей, которые могут со спокойной душой в удобное для себя время прийти на избирательные участки.

Депутат Госдумы отметил, что голосование по поправкам в Конституцию проходило в куда более сложной эпидемиологической обстановке. Однако благодаря блестящей организации это не привело к росту заболеваемости.