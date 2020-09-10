Нижегородцы обозвали гробами клумбы в сквере на Звездинке Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

В инстаграме губернатора Нижегородской области Глеба Никитина разгорелись споры об архитектурном решении благоустройства в сквере на Звездинке. Местные жители пожаловались главе региона на то, что клумбы, окантованные бетонными плитами, напоминают «гробы».

- Глеб Сергеевич, вы видели?!? В сквере на Звездинке появились гробы... Не верите? Посмотрите сами на это безобразие! Только представьте: зима и вот эти прямоугольные гробницы стоят припорошенные снежком... миленько. А летом с цветами так вообще как по-настоящему..., - написала нижегородка.

На жалобы местных жителей отреагировала администрация города, попросив не делать выводы слишком рано, так как работы на объекте ещё не завершены.

- Работы ещё не закончены, не судите о здании по фундаменту. До 20 сентября в сквере установят ажурную ограду, лавочки и другие элементы. Высадим цветы, кусты, крупномерные липы. Рады, что вы постоянно гуляете в этом сквере и надеемся, что итог вы оцените более благосклонно,- прокомментировали ситуацию с благоустройством сквера на Звездинке представители администрации Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru