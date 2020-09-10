Строительство ФОКа в Нижегородском районе могут начать в 2021 году

Строительство долгожданного ФОКа в Нижегородском районе может начаться уже 2021 году. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопрос подписчицы.

- Подскажите, пожалуйста, будет ли строиться ФОК в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, - поинтересовалась kateromashina. - Так несправедливо, что родители вынуждены возить детей на занятия в спортивные секции через весь город. Нам приходится обращаться или в ФОК Приокский, или на Мещеру.

По словам губернатора Нижегородской области, пандемия внесла свои коррективы в сроки строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Поэтому все планируемые сроки пришлось сдвинуть.

- Однако сейчас, после подтверждения типового проекта, как в Ветлуге, мы начали готовить проектную документацию на ФОКи в Сормове и Нижегородском районе, - рассказал Глеб Никитин. - Надеюсь, что в 2021 году уже начнём строительство. Тогда в 2022 году останется довести проекты до ума. Конечно, это осторожный прогноз, но процесс запущен.