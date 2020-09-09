Карантин по коронавирусу введен в десяти школах Нижегородской области

С каждым днем растет число образовательных учреждений в Нижегородской области, в которых были введены карантинные ограничения из-за коронавируса. По данным на 9 сентября, в регионе закрыты на карантин уже 14 групп в 13 детских садах. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Группы закрыты в Нижнем Новгороде, городах Бор и Арзамас, - рассказал чиновник. – Также отдельные группы закрыты в детских садах Шатковского, Павловского, Городецкого и Ковернинского районов.

Были введены ограничения и в школах. Еще вчера карантин действовал только в отдельных классах шести школ. Сейчас их число выросло уже до десяти. В частности, на дистанционку перешли отдельные классы в школах Нижнего Новгорода и Арзамаса, а также в Лукояновском, Сергачском и Первомайском районах.

Напомним, накануне стало известно, что и сам министр образования Нижегородской области Сергей Злобин недавно перенес коронавирус. По его словам, лечение он проходил в инфекционной больнице № 2 в Нижнем Новгороде. Там он провел ровно две недели. Из-за болезни ему даже пришлось впервые в жизни пропустить линейку в День знаний и августовскую конференцию учителей.

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