Тридцать миллионов рублей выделили на садоводство в Нижегородской области

На развитие садоводства в Нижегородской области направлены средства федеральных и областных субсидий. Средства должны возместить аграриям часть затрат по высаживанию и уходу за многолетними растениями. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Поддержка сельхоз производителей способствует активному развитию садоводства в Нижегородской области, что приводит к появлению новых предприятий пищевой промышленности и рабочих мест, а также положительно влияет на качество продукции в нижегородских магазинах – сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В 2018 году был заложен сад площадью 23 гектара. На закладку сада была запрошена субсидия в размере 320 тыс. рублей на один гектар. Сейчас в саду произрастают яблони сортов Белорусское сладкое и Хани Крисп. Первый урожай получили в этом году, но основной ожидаем на следующий год с яблонь Хани Крисп, которые занимают большую часть сада,- говорит агроном сельхозпредприятия «Новый век» Антон Пермяков.- В этом году ожидаем повышенную субсидию, чтобы заложить еще 25 гектаров яблонь.

Данные регионального Минсельхоза говорят о том, что работа по закладке и уходу за многолетними насаждениями активно ведется уже несколько лет. За это время на территории Ардатовского, Воротынского и Шарангского района было заложено более 100 гектаров яблоневых садов, а также плантаций земляники, малины, ежевики, жимолости и черной смородины. В этом году был также заложен облепиховый сад.