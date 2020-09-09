Благоустроенный сквер открылся на Автозаводе

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сквер на улице Мончегорской открыл исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Территория была благоустроена за 13,2 млн рублей по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

По просьбе местных жителей, в июле-августе 2020 года в сквере построили игровой комплекс для детей, спортивную площадку для подростков, зоны для игры в настольный теннис и стритбол, шашки и шахматы, а также площадку для проведения мероприятий.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Также в сквере появились новые дорожки для пешеходов: более 2 тысяч квадратных метров покрыли асфальтом и брусчаткой. Предусмотрены и зеленые зоны. Во время благоустройства на территории посадили 30 каштанов и кленов, 550 кустарников жасмина и барбариса. Работы завершились 1 сентября.

В администрации Автозаводского района пояснили, что территорию около дома № 33 по улице Мончегорской для благоустройства нижегородцы выбрали во время рейтингового голосования в 2019 году.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

«Много копий было сломано на общественных обсуждениях, но главное, что результат удовлетворяет местных жителей. Вместе мы удачно сформировали площадку под потребности детей, подростков и взрослых», - отметил глава Автозаводского района Александр Нагин.

Напомним, что в этом году в рамках нацпроекта в Нижнем Новгороде благоустраивается 33 общественных пространства – это вдвое больше, чем в прошлом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам! Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.r