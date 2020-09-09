Сергей Дмитриев: «Досрочное голосование – еще одна мера эпидемиологической безопасности»

Досрочное голосование это очень удачное решение не только с точки зрения удобства, но и с точки зрения эпидемиологической безопасности. В этом уверен ректор НГТУ имени Алексеева Сергей Дмитриев.

- Как показал опыт предыдущего голосования по поправкам в Конституцию, досрочное голосование - это очень удачное решение. У каждого могут быть свои планы, но теперь можно выбрать удобное для себя время, чтобы выполнить свой гражданский долг, - полагает ученый. - Растянутое во времени досрочное голосование, которое в Нижегородской области стартовало 2 сентября, - это еще одна мера эпидемиологической безопасности, позволяющая соблюсти все необходимые требования в непростой ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В корпусах НГТУ располагаются три избирательных участка. Там созданы все условия для безопасного голосования. Есть отдельные входы, потоки голосующих не пересекаются, постоянно проводится дезинфекция.

По мнению ректора, в последние годы Нижний Новгород хорошеет на глазах: было обустроено много общественных пространств, построено новых дорог.

- Мы, жители Нижнего Новгорода, должны понимать значимость выборов. Городская Дума решает множество важных вопросов, связанных с развитием инфраструктуры, общественных территорий Нижнего Новгорода, - полагает Сергей Дмитриев. - И от того, какие люди придут в городскую Думу, будет зависеть то, насколько эффективно будут решаться вопросы, связанные с каждодневной жизнью нижегородцев. Безусловно, всем необходимо проявить свой гражданский долг, прийти на выборы и отдать свой голос за выбранного кандидата в депутаты.