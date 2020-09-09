Более 3 миллиардов рублей из федерального бюджета поступит в Нижегородскую область: на что пойдут эти деньги

Поправки в региональный бюджет на 2020 год предусматривают безвозмездное поступление из федерального бюджета 3,02 млрд рублей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание соответствующие изменения.

По словам губернатора, федеральные органы власти продолжают оказывать серьезную финансовую поддержку региональной системе здравоохранения. 143,7 млн рублей пойдут на выплаты медработникам, чья деятельность связана с заболевшими коронавирусной инфекцией, 641,2 млн рублей - территориальному фонду обязательного медицинского страхования Нижегородской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций.

- В сентябре мы закладываем в бюджет 326,7 млн рублей региональных средств на поддержку организаций и физических лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Это, в частности, финансовая помощь бизнесу для возмещения части затрат на оплату труда, на оплату коммунальных услуг, а также выплаты самозанятым гражданам, - добавил Глеб Никитин.

Известно также, что 504,05 млн рублей выделены на социальные выплаты безработным гражданам,

Кроме того, 1 млрд рублей направят на строительство транспортной развязки в районе Неклюдово-Золотово. Благодаря этому подрядчик сможет завершить работы уже в этом году.

Сентябрьские поправки также предполагают социальные выплаты. Например, 163,004 млн рублей из регионального бюджета выделят на ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет, 50 млн рублей – на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий, а также людям, пострадавшим на пожаре или в иной экстремальной ситуации и нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости и др.).

Если Заксобрание примет поправки, доходы областного бюджета увеличатся на 2,4 млрд рублей — до 206,3 млрд рублей. В тоже время расходы вырастут на 3,08 млрд рублей, до 226,3 млрд рублей.

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