«Спокойно учимся»: в нижегородском правительстве пояснили, кому не нужны справки в школу

В начале нового учебного года вопрос о предоставлении справок в школу стал одним из самых популярных. Нижегородцы все чаще жалуются главе региона, что образовательные организации после одного дня отсутствия ребенка на уроках требуют справку от врачей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram прокомментировал ситуацию.

Областное правительство, отвечая на рассказы нижегородцев в социальной сети, подчеркнуло, что не пустить ребенка в школу никто не имеет права. На занятия ученик не попадет только при наличии у него повышенной температуры или признаков ОРВИ.

«Справка требуется, только если ребенок пропустил более 5 дней», - заявил Глеб Никитин.

«Не надо жаловаться. Справка после 5 дней. Спокойно учимся», - добавил Сергей Злобин.

Также на официальном аккаунте регионального правительства напомнили: «Справки предоставляются только теми обучающимися, которые в настоящее время переболели коронавирусом или были в контакте с заразившимся. Подобные справки будут выдаваться после выздоровления или окончания карантина. Другие справки спрашивать школы не должны».

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