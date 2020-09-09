Выплаты безработным нижегородским родителям продлены до конца сентября

До конца сентября родители потерявшие работу смогут получить прибавку к пособию по безработице в размере 3000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление

В Нижегородской области прибавку получили уже 28,5 тысяч граждан. Им выплачено на детей 266, 5 млн. рублей. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

- Родителям, состоявшим в центре занятости население предоставлять дополнительных документов не нужно. Безработные, которые только сейчас встают на учет, должны сообщить о наличии несовершеннолетних детей. Также им необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, либо ожидать когда данные сведения подтвердят органы ЗАГС.

Ранее мы сообщали, что в апреле этого года люди, признанные официально безработными после 1 марта 2020 года, стали получать пособие в размере 12130 рублей. При наличие несовершеннолетних детей у безработного, к этой сумме предусматривалась надбавка в размере 3000 рублей на одного ребенка. Стоит отметить, что тогда же губернатор Нижегородской области сообщил о доведение минимального пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения – 10450 рублей.

Дарья Сутормина